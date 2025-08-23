Zelensky “La Russia non dimostra alcuna intenzione di pace”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "C'è una vera possibilità di porre fine a questa guerra. L'Ucraina è pronta a passi costruttivi che possano avvicinare la vera pace. Eppure la Russia non dimostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città. Valutiamo ugualmente tutti i segnali che suonano da Mosca in questi giorni. C'è bisogno di pressioni per cambiare posizione e incontrarsi al massimo livello per discutere di tutte le questioni". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Poi, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, il leader ucraino sottolinea come "questa bandiera è il sentimento di salvezza per le persone che stiamo tornando dalla prigionia russa. Quando vedono i colori ucraini, capiscono: il male è finito. Questa bandiera è l'obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. E proteggono questa bandiera, la proteggono perchè sanno: non cederemo la nostra terra all'occupante".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-