La Biellese torna a casa al Pozzo La Marmora, oggi il debutto in Coppa Italia

Grande giornata quella di domani, domenica 24 agosto per la Biellese 1902, che torna ufficialmente al Pozzo La Marmora. La squadra oggi alle 17,30 scenderà in campo per il turno preliminare di Coppa Italia, contro la Valenzana Mado.

Nella passata stagione il suo terreno da gioco era stato il campo di corso 53° Fanteria in quanto al Pozzo si disputavano gli incontri di Juventus Next Gen e Juventus Women. Nel corso dell'anno passato solo per una partita era tornata a casa, a marzo, in occasione del derby di Eccellenza con il Borgosesia. Per la stagione 2025/2026, la Juventus Next Gen si è spostata ad Alessandria, tornando allo stadio Giuseppe Moccagatta, lasciando dunque terreno da gioco per i bianconeri.

A “dividere” il campo con la Biellese 1902 resterà la Juventus Women. Il Comune di Biella e la Juventus FC hanno ufficializzato un nuovo accordo per l’utilizzo dello Stadio “Alessandro La Marmora – Pozzo” attraverso una determina che ha sancito la risoluzione del contratto del 2023, prorogato poi a giugno 2025.

L’accordo prevede la concessione in via esclusiva dello stadio per le partite casalinghe della Prima Squadra Femminile della Juventus durante la stagione sportiva 2025/2026, inclusi campionato di Serie A Femminile, Coppa Italia, Coppa Lega, Supercoppa Italiana e competizioni internazionali come la UEFA Women’s Champions League.

Oltre alla disponibilità dell’impianto, il Comune si impegna a fornire servizi tecnici e logistici essenziali come la manutenzione degli impianti, la pulizia, sicurezza antincendio, gestione del sistema TVCC e del servizio fonico, illuminazione e supporto operativo durante i giorni di gara e allenamento.

Per garantire questi servizi, il Comune ha messo sul piatto 16.000 euro per il 2025 e 12.500 euro per il 2026. Juventus FC S.p.A. corrisponderà al Comune 2.400 euro per ogni partita casalinga e tariffe specifiche per allenamenti e altre esigenze logistiche. Le entrate previste per il 2026 ammontano a 25.000 euro.





