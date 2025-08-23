Soprana: Simona Colonna in concerto all’Ex Mulino Susta per Storie Biellesi

Domani, 24 agosto alle 16.30, L’Ex Mulino Susta di Soprana ospita un nuovo appuntamento della rassegna Storie Biellesi con un concerto speciale: protagonista sarà Simona Colonna, cantautrice, violoncellista e voce narrante tra le più intense e originali del panorama musicale piemontese.

Ingresso a offerta libera, prenotazioni whatsapp al n°327 485 8731 o iscrizioni@storiedipiazza.it.