Domani, 24 agosto alle 16.30, L’Ex Mulino Susta di Soprana ospita un nuovo appuntamento della rassegna Storie Biellesi con un concerto speciale: protagonista sarà Simona Colonna, cantautrice, violoncellista e voce narrante tra le più intense e originali del panorama musicale piemontese.
Ingresso a offerta libera, prenotazioni whatsapp al n°327 485 8731 o iscrizioni@storiedipiazza.it.
Soprana: Simona Colonna in concerto all’Ex Mulino Susta per Storie Biellesi
