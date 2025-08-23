Pollicini verdi: laboratorio per bambini al giardino botanico di Oropa

Al Giardino Botanico di Oropa prende il via l’appuntamento “Micromondi in giardino”, un laboratorio pensato per avvicinare i più piccoli alla scoperta dell’invisibile che si nasconde in natura. Attraverso letture, osservazioni dal vivo e grazie alla collaborazione con Smart Micro Optics – spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia – sarà possibile utilizzare le lenti BLIPS, applicabili a un semplice smartphone, per compiere un affascinante viaggio nell’infinitamente piccolo e osservare in dettaglio il micro-mondo del Giardino.

I laboratori della serie “Pollicini verdi”, rivolti a bambini dagli 8 ai 10 anni, si svolgono nello spazio Corner Coccinelle del Giardino Botanico di Oropa. Ogni incontro prevede un massimo di 6 partecipanti, mentre i famigliari hanno la possibilità di visitare il Giardino durante lo svolgimento delle attività. L’orario di inizio è fissato alle 15:30.

La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Garden Club Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I bambini, in quanto minori, non pagano il biglietto d’ingresso, mentre per gli adulti accompagnatori è prevista una tariffa di 6,50 euro.

Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione obbligatoria.