Dorzano in Bianco: appuntamento il 5 settembre in Piazza Battistini

Venerdì 5 settembre 2025 il cuore di Dorzano si illuminerà di bianco. A partire dalle ore 19.30, Piazza F. Battistini diventerà il palcoscenico di “Dorzano in Bianco”: gusto, musica e socialità in un’atmosfera raffinata e suggestiva.
Unico requisito per i partecipanti è di rispettare il dress code bianco, che renderà la piazza un grande salotto a cielo aperto.
L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, per soddisfare tutti i gusti.
Per informazioni: Carlotta (3280837352) e Jessica (3486066863).