Musei in rete 2025: visite guidate al Museo del Territorio Biellese

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue anche quest’anno, il ciclo di visite guidate gratuite, per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete Museale.

Quest’anno tutti gli appuntamenti inizieranno con la visita alla mostra “Dialoghi. Longoni, Balla, Mirò e altri maestri dal Museo del Territorio Biellese”, organizzata dal Comune di Biella e dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella, in cui è stata esposta una selezione delle ricche collezioni d’arte e di archeologia del museo cittadino, attualmente chiuso per lavori di manutenzione.

Il primo appuntamento del ciclo “Musei in rete” avrà luogo domenica 31 agosto con un percorso intitolato “Dall’alpeggio al caseificio. Storie dipinte di vita alpestre”.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 14.30 presso il Palazzone di Via dei Seminari, 3 dove i partecipanti, dopo esser accolti, verranno introdotti al tema della giornata che verterà su Lorenzo Delleani e i suoi dipinti di paesaggi montani.

Successivamente la visita proseguirà a Pollone, presso FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura, museo d’impresa del Caseificio Rosso che celebra oltre 130 anni di saper-fare e di rapporto con il territorio, ma anche un laboratorio collaborativo per progetti legati alla cultura alpina alla montagna e alle sue economie.

Per il trasferimento, i partecipanti potranno usufruire, gratuitamente, di un servizio navetta che farà ritorno a Biella entro le ore 18.00.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 agosto 2025 (massimo 25 persone).