Ponderano: Moto tampona un’auto in rotonda, ferito 18enne

Incidente stradale nella giornata di ieri alla rotonda del Maghetto, a Ponderano. Una motocicletta, guidata da un giovane di 18 anni residente nel Torinese, è finita contro un’automobile condotta da un 48enne della Valle Elvo.

L’impatto è stato piuttosto violento: la moto è andata distrutta e il ragazzo ha riportato alcune lesioni, fortunatamente non gravi. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Il giovane, oltre alle conseguenze fisiche, è stato anche sanzionato per le violazioni al Codice della strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.