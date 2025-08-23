Che tempo ci sarà domani 25 agosto?

Domani sarà una giornata variabile, dominata da cielo coperto con fasi di schiarita. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori massimi attorno ai 24 °C e minimi che scenderanno verso i 19–20 °C in serata.
Un punto da tenere d’occhio: è in vigore un allarme giallo per temporali sull’area piemontese, valido dalla mezzanotte fino a mezzogiorno. Ciò suggerisce la possibilità di piogge moderate, accompagnate da temporali, soprattutto nelle prime ore della giornata.
Mattino: è bene essere pronti a fronteggiare rovesci o temporali che potrebbero causare brevi disagi, in particolare all’aperto. Se è in programma una passeggiata o un'attività all’aria aperta, porta con te un ombrello o un impermeabile leggero.
Pomeriggio: le condizioni tenderanno a migliorare sensibilmente. Le nuvole lasceranno spazio a fasi di sole intermittente, con temperature gradevoli e un clima più asciutto.
Sera e nottata: tempo in prevalenza stabile e sereno, ideale per ritrovi all’aria aperta, con temperature piacevoli intorno ai 19–20 °C.
L’allerta gialla indica la possibilità di temporali di intensità moderata, che possono provocare disagi come piogge intense, raffiche di vento o fulmini. È consigliabile prestare attenzione, seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali e, se possibile, rimandare impegni all’aperto nelle prime ore della giornata .