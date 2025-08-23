Meteo Biella, le previsioni del fine settimana

Negli ultimi giorni il Biellese è stato caratterizzato da un andamento meteorologico altalenante: dopo il caldo pienamente estivo a inizio settimana, un deciso calo termico ha portato le massime a valori più miti, con cieli variabili, diffusi temporali e non pochi problemi alla connessione e all'illuminazione pubblica.

Oggi, sabato 23 agosto, il tempo si manterrà in parte instabile: sono attesi cieli parzialmente nuvolosi e la possibilità di temporali sparsi nel pomeriggio, accompagnati da un calo termico moderato. Le temperature oscilleranno tra i 26°C di massima e i 16°C di minima, valori in linea con le medie stagionali.

Domenica 24 agosto lo scenario diventerà più critico. Le previsioni indicano un peggioramento con nuvolosità diffusa e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. È stata infatti diramata un’allerta gialla per rischio temporali valida fino alla tarda mattinata, che interesserà gran parte del Piemonte, Biellese compreso. Le temperature scenderanno ulteriormente, con punte massime attorno ai 22°C e minime sui 16°C, restituendo un clima più fresco e umido.

Guardando alla prossima settimana, le condizioni resteranno variabili: tra lunedì e martedì non mancheranno nuove fasi di instabilità, con rovesci a tratti e qualche schiarita. Le temperature si manterranno su valori compresi tra i 25 e i 27°C, senza eccessi di calore. Tra mercoledì e giovedì, secondo le attuali proiezioni, si profila un nuovo passaggio perturbato con temporali diffusi, seguito da giornate ancora incerte e poco soleggiate.