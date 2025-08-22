 / Ultim'ora

Ultim'ora | 22 agosto 2025, 19:27

Mondiali di calcio 2026, Trump: "Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center"

(Adnkronos) - Il sorteggio ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 si svolgerà il prossimo 5 dicembre al Trump-Kennedy Center di Washington. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino. 

