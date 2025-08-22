Masserano, avviso chiusura strade per passaggio 90° Vuelta a España

Sabato 23 Agosto, il Comune di Masserano vedrà il passaggio della Vuelta a España, giunta alla sua 90ª edizione. La 1ª tappa, lunga 186,1 km, partirà da Torino, Reggia di Venaria, e si concluderà a Novara, passando anche per Magano.

Percorso

Il percorso nel territorio di Masserano interesserà il tratto di strada S.P. 142 Via II Giugno.



Modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della tappa, saranno attive le seguenti misure:



chiusura al transito delle strade interessate: dalle ore 14:00 alle 16:30 circa (salvo eventuali variazioni stabilite dalla Prefettura);

divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso.



Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell'evento.