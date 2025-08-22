 / POLITICA

POLITICA | 22 agosto 2025, 15:14

Pichetto: "Totale solidarietà a Giampaolo Angelucci, Andrea Pasini, Tommaso Cerno e Daniele Capezzone"

"Totale solidarietà a Giampaolo Angelucci, Andrea Pasini, Tommaso Cerno e Daniele Capezzone, alle redazioni del Tempo e di Libero, per le lettere minatorie ricevute da ambienti anarchici. Con essi il sostegno va a tutti i giornalisti, la cui piena libertà e indipendenza deve essere da tutti difesa e garantita, nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione italiana”.
Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

