Bersaglieri veneti in visita alla città di Biella

Sabato 19 luglio 2025, i massimi esponenti dei Bersaglieri delle sette Province del Veneto, sono giunti a Biella per far visita alla Città, in particolare alla Basilica di San Sebastiano ed alla Cripta interna, dove riposano le spoglie del Gen. Alessandro La Marmora, Fondatore del Corpo del Bersaglieri. Sono stati accompagnati per una prima visita al “Nuraghe Chervu”, dove si erge il maestoso monumento dedicato ai Caduti sardi e biellesi, accolti dal Presidente dell’Associazione sarda di Biella prof. Battista Saiu che ne ha illustrato la storia e le origini, dalle donne di “Su Nuraghe” in abiti tradizionali spargendo petali di fiori sulle lapidi, dove è stato innalzato il Tricolore in memoria dei Caduti della prima Guerra Mondiale, con il canto dell’Inno Nazionale. Tutti sono ricordati dalle numerose lapidi giunte da moltissime Città, posate nel sito, e per Jesolo la lapide è stata consegnata dal Bers. Bozzo Antonio al Sindaco di Biella, per ricordare i suoi 288 caduti. Guidati da una pattuglia di Vigili Urbani, sono stati accompagnati per le vie della Città, con una breve sosta al Monumento al Bersagliere in piazza La Marmora, per un momento di raccoglimento ed una foto ricordo, fino alla Basilica di San Sebastiano, dove li attendeva lo studioso Federico Zorio che li ha intrattenuti illustrando e spiegando dettagliatamente la storia sia della Basilica che della Cripta. Il francescano padre Martino ha recitato una preghiera ed impartito la benedizione nel luogo caro a tutti i Bersaglieri, la Cripta interna della Basilica custodita anche dai francescani, dove i Bersaglieri biellesi sono “Guardia d’Onore alla Tomba del loro Fondatore”, terminando la visita con una foto ricordo davanti alla Basilica. Trasferimento a Biella Piazzo dove al Ristorante Porta Torrazza è stato preparato e servito un pranzo con un menu piemontese. Molto gradito ed apprezzato è stato il saluto che il Sindaco di Biella dott. Marzio Olivero, a conoscenza della presenza dei Bersaglieri veneti, ha voluto rivolgere loro durante il pranzo con parole di benvenuto. A tutti è stata consegnata una medaglia ricordo del Raduno Nazionale Bersaglieri tenutosi a Biella nel 1999, al quale alcuni di loro avevano partecipato. Nel primo pomeriggio la visita a Palazzo La Marmora dove il dott. Francesco, discendente della nobile Famiglia attendeva la comitiva, per illustrare la storia della sua famiglia e di altre importanti, rappresentate nelle sale interne e negli appartamenti al primo piano aperti da poco al pubblico.

Alcune domande sono state rivolte dai presenti al Dott. Francesco riguardanti anche la storia della sua famiglia La Marmora, alle quali hanno avuto esaurienti risposte. La delegazione veneta era rappresentata dal Bers. Marco Cavallaro, Presidente Interregionale Nord, dal Bers. Ales Venturin, Consigliere Nazionale A.N.B., dal Bers. Antonio Bozzo, Presidente dei Bersaglieri veneti e promotore della giornata, da tutti i Presidenti Provinciali e di Sezione accompagnati anche dal Consigliere Nazionale Bers. Mauro Capra e dal Maestro della Fanfara di Asti Bers. Giancarlo Maccario, giunti a Biella per salutare gli amici veneti. Era presente il Comandante dell’11° Reggimento Bersaglieri Col. Gabriele Vacca con alcuni collaboratori che hanno voluto partecipare a questo importante incontro, consegnando ai biellesi una targhetta ricordo. I Bersaglieri biellesi erano rappresentati dal Bers. Giuliano Lusiani che ha curato l’incontro in collaborazione con il Presidente del Veneto Antonio Bozzo, dal Presidente di Sezione Giannino Zanellati accompagnato dal Presidente di Cavaglià Renzo Nicolello. Assente per altri impegni il Presidente Provinciale Claudio Bertagnolio, al quale sono state rivolte parole di saluto da trasmettere a tutti i Bersaglieri della Provincia. Lo scambio di regali ha reso più ricca la giornata, che per i Veneti è stata una bella occasione per consegnare agli amici biellesi alcuni loro prodotti, comprese confezioni del loro pregiato vino, da consumarsi in compagnia ed allegria, come si conviene durante gli incontri tra Bersaglieri. Sicuramente ricorderanno nel tempo questa bella giornata ed avranno argomenti da raccontare anche agli amici che non hanno potuto partecipare.

L’appuntamento rivolto dai Bersaglieri veneti ai biellesi è stato quello di incontrarci per le loro iniziative locali ed in particolare al 73° Raduno Nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro nelle giornate dal 27 al 31 maggio 2026, come anticipato recentemente dal Bers. Giuseppe Iacca, Presidente del Comitato Organizzatore.

L’amicizia tra Bersaglieri si rinsalda anche con questi importanti incontri dove ognuno rivede la propria storia, lieto di poterla raccontare.