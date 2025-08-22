Nella tarda serata di ieri giovedì 21 agosto, intorno alle 23, si è verificato un incidente stradale lungo la provinciale all’altezza dello stabilimento Barberis Canonico.
Il sinistro ha visto coinvolti due veicoli: una BMW, condotta da un uomo del 1964 residente a Coggiola, e una Fiat 500L, guidata da un uomo del 1990 residente fuori provincia.
L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, è stato un tamponamento. Fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso ma, i due automobilisti hanno in ogni caso provveduto a compilare il modulo di constatazione amichevole (CID), quindi senza necessità di ulteriori interventi.
CRONACA | 22 agosto 2025, 08:40
Pray, tamponamento nella notte
Non ci sono stati feriti
