Mongrando, auto fuori strada nella notte: paura ma l’uomo alla guida si salva FOTO

Poco dopo le 23.30 di ieri la quiete notturna è stata interrotta da un violento incidente sulla SP 338 a Mongrando: un’auto è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un palo. Alla guida c’era un uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza del mezzo ed evitare rischi di incendio, i militari dell’Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari: secondo le prime informazioni non avrebbe riportato conseguenze gravi, anche se le sue condizioni restano in fase di valutazione.

La rapidità dei soccorsi ha impedito che l’impatto, particolarmente violento, potesse trasformarsi in una tragedia.