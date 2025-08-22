Masserano: cane da gregge sfugge al controllo del padrone e viene investito

Intorno alle 10.30 di ieri mattina, giovedì 21 agosto, è stato richiesto l’intervento delle autorità a seguito di un incidente avvenuto lungo una strada vicinale del comune.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. A segnalare l’accaduto è stato un allevatore del posto, classe 1955, residente a Masserano, che ha riferito come il proprio cane da gregge fosse stato investito da un furgone per le consegne.

Alla guida del mezzo di una società di spedizioni si trovava un giovane del 2001, residente a Biella, impegnato nella distribuzione dei pacchi. Nel transitare sulla strada vicinale, il corriere ha travolto l’animale, che era sfuggito al controllo del pastore e si trovava sulla carreggiata. Purtroppo il cane è morto a seguito dell’impatto.