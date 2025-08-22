 / CRONACA

CRONACA | 22 agosto 2025, 08:58

Cavaglià, furto in casa: rubati gioielli e orologi

Cavaglià, furto in casa: rubati gioielli e orologi

Cavaglià, furto in casa: rubati gioielli e orologi

Nella notte scorsa, intorno all’una, un 50enne residente a Cavaglià ha scoperto che la propria abitazione era stata svaligiata.
Rientrando a casa, ha notato segni di effrazione sulla porta, che apparentemente era stata forzata. L’abitazione, una casa singola situata al piano terra, era stata messa a soqquadro.
Secondo quanto ricostruito, ignoti si sarebbero introdotti nell’arco della giornata approfittando dell’assenza del proprietario, passando dalla porta finestra. Durante il furto sono stati sottratti alcuni monili in oro e diversi orologi.
Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione e non è chiaro se l’abitazione sia coperta da assicurazione. 

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore