Ronco, cercasi nuovo gestore campo sportivo, chiusa convenzione con la Biellese

Il Comune di Ronco Biellese attraverso una delibera di giunta ha preso atto della decisione della ASD Biellese 1902 di recedere dalla convenzione sottoscritta il 30 luglio 2021, relativa alla gestione in concessione dell’impianto sportivo comunale “Giuseppe Angelico”, situato in strada Buratti della Malpenga. La rescissione avrà effetto a partire dal 15 settembre 2025, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 della convenzione stessa, in quando la società è in questa stagione tornerà allo stadio Pozzo Lamarmora.

La Giunta Comunale ha dunque deliberato di procedere con un nuovo affidamento della gestione dell’impianto sportivo nel più breve tempo possibile, per garantirne il corretto utilizzo e la manutenzione delle parti non di competenza comunale. Il responsabile del servizio tecnico è stato incaricato di avviare le procedure necessarie a seguito della deliberazione.