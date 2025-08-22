Temporanei blackout e sbalzi di tensione: diverse segnalazioni in Valle Cervo

Negli ultimi giorni, a seguito dei temporali diffusi che hanno interessato l’intero territorio biellese, sono stati registrati diversi sbalzi di tensione e interruzioni improvvise della corrente elettrica. Molte delle segnalazioni arrivano in particolare dalla Valle Cervo, dove i residenti hanno dichiarato che la luce è saltata più volte, compresa l'illuminazione pubblica.

Secondo le prime ipotesi, i fulmini che hanno colpito la zona sarebbero tra le principali cause dei guasti. Non tutti gli episodi, però, sembrano direttamente collegati al maltempo: l’ultimo blackout, infatti, si è verificato mercoledì 20 agosto, intorno alle 22.40, quando – nonostante il cielo fosse sereno – la luce è saltata ripetutamente per alcuni istanti, tornando a funzionare poco dopo.

La problematica non ha riguardato solo le utenze domestiche, ma anche la linea elettrica che alimenta i lampioni dei paesi, lasciando per qualche minuto le vie al buio.

Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un guasto, o il tentativo dei gestori della rete, ma data l'instabilità meteo dei prossimi giorni, si potrebbero verificare nuovamente.