Piemonte, approvato il calendario scolastico 2025-26: i giorni in aula saranno 206

Ci siamo quasi Manca appena qualche settimana al suono della prima campanella.

Questo il calendario scolastico 2025-2026: la scuola inizierà il 10 settembre e terminerà il 10 giugno (martedì 30 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Vicepresidente con delega all’Istruzione e Merito, Elena Chiorino, comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 174 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono. In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica: da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio per le vacanze di Natale (le lezioni riprenderanno mercoledì 7 gennaio); da sabato 14 febbraio a martedì 17 febbraio per le vacanze di Carnevale; da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile per le vacanze di Pasqua; da venerdì 1° maggio a sabato 2 maggio ponte per la Festa del Lavoro; da lunedì 1° giugno a martedì 2 giugno ponte per la Festa della Repubblica; Festa del Santo patrono: qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica.

“Siamo orgogliosi di offrire anche quest’anno un calendario scolastico ricco, con 206 giorni di lezione, pensato per garantire continuità, crescita e futuro ai nostri studenti. Puntiamo con determinazione sulla qualità dell’educazione, sull’eccellenza dell’offerta formativa e sulla valorizzazione del corpo docente. Il benessere di studenti e insegnanti non è uno slogan: è una priorità concreta e quotidiana del mio mandato. Garantiamo la massima attenzione agli studenti e al personale scolastico: il calendario risponde alle esigenze di una scuola di qualità”. Lo dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.