Biella Rugby: dal 6 Nazioni U20 alla Serie A Élite, ecco Cesare Zucconi

Cesare Zucconi, nato a Prato il 30 agosto 2004, 192 cm per 105 kg, è pronto a indossare la maglia gialloverde per la stagione 2025/2026. Terza linea di potenza e mobilità, Zucconi porta con sé un bagaglio tecnico già arricchito da esperienze importanti, tra cui la militanza nella Lazio in Serie A Élite e cinque presenze nel 6 Nazioni Under 20 con la maglia azzurra.

Il suo arrivo a Biella non è frutto del caso, ma di una scelta ponderata, maturata dopo aver sentito le lodi del club da ex compagni e amici, come Leonardo Della Ratta: “Ho scelto Biella perché mi dava la possibilità di giocare al più alto livello possibile qui in Italia" – spiega Zucconi – "Venendo da Prato, i miei ex compagni mi hanno parlato molto bene della squadra, del gioco e dell’impianto. Mi sono confrontato anche con Leonardo Della Ratta, che ha giocato qui in passato, e mi ha confermato la qualità della struttura e del gruppo. Sono molto fiducioso e pronto a mettermi a disposizione dello staff e dei miei nuovi compagni."

Il giovane flanker, che all’occorrenza può adattarsi in seconda linea, è pronto a mettersi in gioco sotto la guida di coach Carlo Orlandi, figura esperta e punto di riferimento del progetto tecnico biellese.

“Cesare è un terza linea giovane, ma con già buone esperienze alle spalle, tra Lazio e Prato” – afferma Orlandi – “È un giocatore veloce, con qualità nel salto, un profilo che si adatta perfettamente al nostro stile di gioco. Se avrà la voglia di lavorare e affinare le sue doti, potrà diventare un elemento prezioso per noi.”

Zucconi arriva a Biella con uno spirito votato alla crescita e al miglioramento tecnico e personale. Oltre all’allenamento, il pratese studia Fisioterapia, dimostrando una determinazione che non si limita al rettangolo di gioco.

Tra i ricordi più emozionanti della sua giovane carriera, spicca la vittoria contro la Francia a Béziers nel 6 Nazioni Under 20 e l’esperienza al Mondiale di categoria in Sudafrica. Due momenti che lo hanno formato e motivato a proseguire il proprio percorso con ambizione.

Con l’arrivo di Cesare Zucconi, il Biella Rugby Club si assicura un rinforzo di valore e prospettiva, pronto a fare il salto di qualità in una stagione che si preannuncia ricca di sfide.