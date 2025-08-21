Biella, divieti di sosta e strade chiuse in occasione della Vuelta di Spagna

Il giorno 23 agosto 2025, in occasione della gara ciclistica denominata "90° Vuelta de Espana "Torino Reggia di Venaria-Novara", sul percorso di gara che, proveniente da Occhieppo, interesserà dalle ore 15.10 circa le vie Ivrea, Lamarmora, Bertodano, Carso, Cernaia, Ponte Cerruti, Milano sino al confine con Vigliano B.se, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

La Prefettura emanerà apposita ordinanza di sospensione della circolazione veicolare a partire da un'ora prima del passaggio dei ciclisti sino a circa mezzora dopo il transito dell'ultimo partecipante. Per ciò che concerne il Comune di Biella, quindi, nelle vie interessate, non si potrà transitare dalle ore 14.00 circa alle ore 16.00 circa. Per agevolare il più possibile gli spostamenti dei cittadini, è stato emesso un provvedimento di sospensione della ZTL del quartiere Centro all'interno dell'arco temporale sopra indicato.

Dalle ore 19.00 del 23.08.2025 alle ore 02.00 del 24.08.2025 Piazza Cisterna sarà interessata dalla manifestazione Vuelta by Night. La piazza, pertanto verrà inibita alla circolazione veicolare. Per consentire il montaggio e smontaggio delle strutture, piazza Cisterna sarà interdetta dal 22 agosto sino al 24 agosto. I residenti con posti auto interni potranno in ogni caso accedere ad eccezione del periodo in cui si svolge la manifestazione.



