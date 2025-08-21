Tante cose da fare a Biella nel we del 22, 23 e 24 agosto

Venerdì 22 agosto
- Valdilana, Santuario della Brughiera, Healing Music Festival
- Cossato, fiera
- Cerrione, serata informativa zanzare
- Oropa, concerto organo con l’organista Sebastiano Domina nella basilica antica alle 21
- Mezzana, festa di San Bartolomeo
- Piedicavallo Festival
- Magnano, Magnano, Chiesa Parrocchiale, dalle 20,30 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni
Sabato 23 agosto
- Valdilana, Santuario della Brughiera, Healing Music Festival
- Valdengo, "Ir de Tapas de la Vuelta", Dalle 13.00 alle 16.00 al Centro Sportivo Comunale
- Frazione Oretto 22, Campiglia Cervo, dalle 9,30 Yoga all'aperto
- Cossato, fiera
- Viverone, Area Verde, Punta Becco, Appuntamento con lo Yoga
- Viverone, Parco Ignazio Tarello, Allenamenti Outdoor Elite Fit
- Giardino Botanico di Oropa, dalle 15,30 Pollicini verdi: laboratorio per bambini al Giardino Botanico di Oropa
- Biella, passaggio de la Vuelta
- Biella Piazzo, “Vuelta by Night”
- Sala, via Ottavio Rivetti 5, dalle 20.30 QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA!
- Oropa, ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli; ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore
- Mezzana, festa di San Bartolomeo
- Sostegno, Circo/teatro dei burattini Niemen spettacolo in programma dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in Piazza F. Rinadi Bozino
- Piedicavallo Festival
Domenica 24 agosto
- Valdilana, Santuario della Brughiera, Healing Music Festival
- Campiglia, Villa Magnani, concerto pianoforte e soprano dalle 15
- Biella, Biellese 1902 giocherà contro la Valenzana Mado, Calcio d'inizio alle ore 17.30.
- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Domeniche in Alpeggio a Bielmonte
- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, dalle 18 Mostra “I soldati della Valle Cervo. Storie di valligiani combattenti”
- Magnano, Chiesa Romanica di San Secondo, dalle 17,30 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni, LA FESTA DELLE TASTIERE Albert Muehlboeck, clavicordo “Una camminata attraverso gli strumenti all'origine del Festival”, alle 19,30 LA FESTA DELLE TASTIERE
Georges Kiss, clavicembalo “Una camminata attraverso gli strumenti all'origine del Festival”, dalle 21 LA FESTA DELLE TASTIERE
Silva Manfrè, organo “Una camminata attraverso gli strumenti all'origine del Festival”.
- Valdilana, festa Artignaga all'Oasi Zegna
- Oropa, ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli
- Valdilana, ex Mulino Susta, Simona Colonna in concerto dalle 16,30 Storie di Piazza
- Mezzana, festa di San Bartolomeo
- Biella, Oropa-Monte Camino
- Oropa, nel giorno di San Bartolomeo, in valle Oropa si celebra la S. Messa nell’eremo dedicato al Santo. La funzione sarà all’aperto alle ore 11
- Cossato, fiera
- Piedicavallo Festival