A Oropa una visita guidata dedicata al Beato Pier Giorgio Frassati

Nell’ambito delle celebrazioni giubilari e della mostra dedicata al Beato Pier Giorgio Frassati (1901–1925), giovedì 28 agosto alle ore 21 il Santuario di Oropa organizza una visita guidata dedicata alla figura del Beato, prossimo alla canonizzazione.

A condurre la visita sarà Fabrizio Gremmo, guida esperta e conoscitore della storia e della spiritualità del Santuario, che accompagnerà il pubblico in un percorso alla scoperta del legame speciale che univa il giovane beato a Oropa.

Pier Giorgio Frassati, che sarà canonizzato il prossimo 7 settembre, amava profondamente Oropa: durante i soggiorni estivi a Pollone si alzava all’alba per raggiungere a piedi il Santuario, pregare in silenzio davanti alla Madonna Nera e tornare a casa prima che la famiglia si svegliasse. Un gesto semplice e nascosto, ma rivelatore della sua intensa spiritualità e del suo amore per Maria.

Durante la visita, il racconto sarà arricchito da proiezioni di immagini e letture di documenti che permetteranno di entrare in contatto con i pensieri di Pier Giorgio. Sarà un’occasione per conoscere non solo gli aspetti biografici, ma anche il contesto storico, umano e spirituale in cui si formò, e come la sua passione per la montagna, l’amicizia e il servizio ai poveri trovò a Oropa un luogo di nutrimento e ispirazione.

La serata si inserisce nell’ambito degli eventi dell’Anno Giubilare, offrendo ai partecipanti non solo un momento culturale, ma anche una possibilità di riflessione alla luce della testimonianza di un giovane che ha saputo guardare “verso l’alto”.

INFORMAZIONI

Ritrovo: ore 21 presso i cancelli del Santuario

Partecipazione libera



