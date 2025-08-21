Turismo Piemonte 2025: contributi a fondo perduto per alberghi, B&B, agriturismi e rifugi

La Regione Piemonte ha avviato il Programma annuale degli interventi 2025, un’iniziativa a sostegno delle attività turistico-ricettive con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese.

Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, destinati alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore del turismo, comprese quelle di nuova costituzione.

L’iniziativa punta a: migliorare la qualità delle strutture e dei servizi accessori (centri benessere, piscine, aree relax); favorire il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente; incentivare servizi di accoglienza innovativi; incrementare arrivi e presenze turistiche; creare nuove opportunità occupazionali, anche nelle aree meno valorizzate dal punto di vista turistico.

Possono accedere al bando le imprese che operano in una delle seguenti categorie di strutture ricettive:

Alberghiere: alberghi, albergo diffuso, condhotel, residenze turistico-alberghiere.

Extra-alberghiere: B&B, affittacamere/locande, case vacanza, residence, residenze di campagna.

Rurali: agriturismi che offrono ospitalità in alloggi o camere.

All’aperto: campeggi, glamping, villaggi turistici.

Alpinistiche: rifugi alpini ed escursionistici.

La dotazione iniziale del Programma ammonta a 15.870.000 euro, provenienti da risorse regionali e PSC.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma regionale FINanziamenti DOMande (FINDOM), disponibile al link:

👉 servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande

Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 settembre 2025 alle ore 12:00.

Alla domanda devono essere allegati:

una Relazione Illustrativa dell’intervento, redatta secondo il modello FINDOM;

eventuali elaborati grafici per progetti che prevedono opere edili e impiantistiche;

documentazione sul Rating di legalità (se presente);

copia dei preventivi a copertura del 100% delle spese o computo metrico estimativo basato sul Prezzario della Regione Piemonte.

Ulteriori informazioni e un tutorial per la compilazione sono disponibili sulla pagina di accesso al servizio.