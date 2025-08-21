 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 21 agosto 2025, 09:00

Vigliano, da settembre PILLOLE DIGITALI alla Biblioteca Civica A.Sola

Vigliano, da settembre PILLOLE DIGITALI alla Biblioteca Civica A.Sola

Da martedì 9 settembre, presso la Biblioteca Civica di Vigliano Biellese, nuovi incontri per imparare a gestire meglio le app nei cellulari o nel personal computer.
Il servizio di aiuto digitale è a disposizione dei cittadini nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00.
Per gli approfondimenti collettivi, Gaia, volontaria del servizio civile, nelle date dei secondi martedì del mese a partire dal 9 settembre, fino a dicembre 2025, illustrerà/aiuterà ogni volta i presenti a districarsi nel mondo del web, dall’utilizzo dello SPID o della CIE o come orientarsi nelle funzionalità del mondo digitale.

Gli incontri sono aperti a tutti/e e gratuiti.

Per eventuali informazioni potete telefonare dal martedì al venerdì pomeriggio, in orario di apertura della biblioteca al numero 015811887.
 

c.s.comune di vigliano, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore