Storie di piazza APS presenta Storie sospese FOTO

Prosegue il viaggio teatrale e culturale di Storie di piazza APS con il dodicesimo appuntamento della rassegna Storie Biellesi, che domenica 31 agosto alle 16,30, approda a Casa del Bosco frazione di Sostegno, per la seconda rappresentazione al Museo del Bramaterra con un evento itinerante dedicato al vino tra musica e teatro: Storie sospese.

L’iniziativa si svolge nella suggestiva cornice del Museo ed intorno ad esso ed è realizzata grazie al contributo della Rete Museale Biellese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del bando CulturHub. Proprio come un caffè sospeso, anche le storie possono essere "offerte" e raccontate in maniera inedita. Questo è il filo conduttore di un’esperienza itinerante, che guida il pubblico tra viuzze, cortili e scorci inaspettati del borgo, alternando narrazioni legate alla tradizione vitivinicola e alla fantasia teatrale. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso a tappe, durante il quale potranno richiedere le loro “storie sospese” in un intreccio tra racconti, performance, musica e suggestioni legate al vino e al territorio.

A rendere ancora più completa l’esperienza, alcune degustazioni di vini locali, al termine del percorso, proposti da aziende del territorio, in armonia con il contesto culturale e sensoriale dell’evento. Negli spazi reinterpretati teatralmente si potranno incontrare diverse storie ideate da Renato D’Urtica: il prof. Camillo Sormano, vissuto intorno agli anni 20 del secolo scorso, interpretato da Salvo Montalto, che ci racconterà di Don Paolo Antoniotti nato nel 1840, sacerdote, filantropo e scienziato che ha rivoluzionato l’agricoltura e la viticoltura nel biellese e che ha fondato quella scuola che ora ospita il Museo del Bramaterra, ma si incontreranno anche storie moderne che raccontano di amore, di nostalgia e di vigna, con Luisa Trompetto, Erika Borroz e Oriana Minnicino, e per concludere alcuni frammenti di letteratura da gustare all’interno della Portantina di storie, creata dalla scenografa e costumista Laura Rossi, un piccolo teatro per spettatore solo in cui verrà restituita in maniera intima la narrazione.

Le musiche sono di Aldo Mella, jazzista prestato al teatro e Lavinia Pizzo, musicista e cantante. Per garantire la migliore fruizione dell’evento, sono previste partenze a gruppi scaglionati a partire dalle ore 16:30.

La partecipazione è a offerta libera ma è gradita la prenotazione, data la particolarità del percorso e il numero limitato di posti. Tel 327 485 8731 whatsapp oppure iscrizioni@storiedipiazza.it www.storiedipiazza.it