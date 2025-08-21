Dal Nord/Ovest, Moncrivello, messa in sicurezza della Parrocchia S. Eusebio

Intorno alle 15 di oggi 20/08/25 la squadra Saf del Comando di Vercelli è intervenuta presso il Comune di Moncrivello per la messa in sicurezza del tetto della Parrocchia S. Eusebio, per mezzo di Tecniche S.A.F.(Speleo Alpino Fluviale) la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla rimozione di tegole e grondaie pericolanti divelte dal maltempo dei giorni precedenti.
