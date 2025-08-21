Incidente a Dorzano: auto e moto coinvolte sulla SP143

Oggi, intorno alle 12, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Dorzano su richiesta del 118 a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto.

Il sinistro è avvenuto lungo la SP143 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza i veicoli e assistere i coinvolti. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei feriti, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per garantire la sicurezza sulla carreggiata e facilitare le operazioni del personale sanitario.

La viabilità sulla SP143 è stata temporaneamente rallentata durante le operazioni di soccorso.