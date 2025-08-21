Ospedale degli Infermi: parcheggio gratuito dopo il blackout

Il maltempo di martedì 19 agosto ha creato disagi anche nell’area dell’ospedale “Degli Infermi”, dove il sistema di pagamento del parcheggio è fuori uso. Al momento, quindi, la sosta risulta gratuita. La sbarre sono alzate, quindi non è necessario prendere il biglietto.

Le cause non sono ancora state chiarite, ma con tutta probabilità si tratta di un guasto dovuto ai forti temporali della notte scorsa. A sostegno di questa ipotesi, il fatto che anche diversi lampioni nelle vicinanze risultavano spenti.