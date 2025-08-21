 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 21 agosto 2025, 08:40

Il Rifugio Rosazza e il Mucrone col chiaro di luna nelle foto d'archivio del 1900

È un raro esempio di fotografia notturna dell’epoca

Luigi Borsetti, Il Rifugio F. Rosazza ed il Mucrone (col chiaro di luna), 1910 ca., stampa ai sali d’argento

Luigi Borsetti, Il Rifugio F. Rosazza ed il Mucrone (col chiaro di luna), 1910 ca., stampa ai sali d’argento

L’immagine pubblicata oggi è conservata nel fondo Borsetti. Luigi Borsetti (1880-1933) fu appassionato fotografo, documentò con grande sensibilità i paesaggi alpini e i suoi numerosi viaggi, compiuti sia per lavoro che per passione. La fotografia, realizzata intorno al 1910, ci restituisce una straordinaria visione notturna del Monte Mucrone e del Rifugio Rosazza, immortalati al chiaro di luna. 

La scena, suggestiva e silenziosa, mostra il rifugio Rosazza, mentre la luce lunare disegna i contorni delle rocce e accentua i contrasti del paesaggio innevato. È un raro esempio di fotografia notturna dell’epoca, resa possibile grazie alla lunga esposizione e all’abilità tecnica dell'autore. 



 

c.s.Fondazione Sella, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore