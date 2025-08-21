Corsa Oropa - Monte Camino, modifiche agli orari della linea 360

Fate attenzione ad alcune modifiche domenica 24 Agosto 2025 dalle 7 alle 9. Per lo svolgimento della corsa alpina «Oropa – Monte Camino», verrà occupato il piazzale delle Funivie di Oropa. Pertanto, il capolinea di Oropa della Linea 360 — Biella San Paolo – Cossila – Favaro – Oropa verrà temporaneamente spostato alla fermata di Oropa Cancelli, con rifasamento degli orari di partenza da Oropa verso Biella San Paolo da tale località.
Verranno di conseguenza soppresse le fermate:
- Biella Oropa – Basilica Superiore
- Biella Oropa – piazzale Funivie