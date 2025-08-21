Ciclismo, "La Vuelta 2025": oggi a Torino la presentazione ufficiale

Giovedì 21 agosto, a partire dalle ore 17, Piazzetta Reale a Torino sarà teatro della Teams Presentation de La Vuelta 25, evento che inaugura l’80ª edizione della celebre corsa ciclistica spagnola. Per la prima volta nella sua storia, la Vuelta prenderà il via dal Piemonte, in coincidenza con il 90º anniversario della manifestazione. L'evento sportivo di risonanza internazionale partirà dal capoluogo del Piemonte, per poi dirigersi verso le valli biellesi.

L’appuntamento vedrà la partecipazione delle 23 squadre in gara, affiancate da ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo sportivo e culturale e media internazionali.

Il programma si aprirà alle 17:00 con una lezione collettiva di spinning guidata dal campione Fabio Aru, seguita alle 17:45 dal DJ set di Neus González. Alle 19:10 saliranno sul palco le autorità istituzionali, preludio alla cerimonia ufficiale di presentazione delle squadre (19:30 – 20:30), durante la quale gli atleti sfileranno in divisa per salutare pubblico e stampa.

La serata sarà impreziosita dall’esibizione di Antonio Orozco, artista di fama internazionale e autore del brano ufficiale della Vuelta 25, Te estaba esperando. A condurre l’evento saranno Paolo Mei e Carlos De Andrés.

La prima tappa della Vuelta a España partirà dalla Reggia di Venaria alle ore 12.55 e attraverserà il territorio della città di Torino a nord del centro cittadino a partire dalle ore 13.05 circa.

I primi 13,5 km del tratto urbano saranno “neutralizzati”, ovvero non competitivi, e percorsi “in passerella” fino all’altezza del monumento dedicato a Fausto Coppi in corso Casale, nei pressi del Motovelodromo a lui intitolato. Da qui, con una partenza lanciata, prenderà il via la parte competitiva della prima tappa che si concluderà a Novara.

Viabilità biellese

A Biella, il 23 agosto 2025, saranno interessate le seguenti vie:

Via Ivrea, dal confine con Occhieppo Inferiore all’intersezione con Via F.lli Rosselli

Via Lamarmora, dall’intersezione con Via Ivrea a Via Bertodano

Via Bertodano, da Via Lamarmora a Via Carso

Via Cernaia, da Via Carso a Via Milano

Via Milano, dall’intersezione con Ponte Cerruti fino al confine con Vigliano Biellese

Per maggiori dettagli:

- Vuelta a España 2025: divieti e strade chiuse a Biella sabato

- Biella Piazzo, divieti di sosta e chiusure per la “Vuelta by Night”

- “90° VUELTA A ESPANA”, come cambia la viabilità a Vigliano