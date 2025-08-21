Biella Piazzo, divieti di sosta e chiusure per la “Vuelta by Night”

Il Comune di Biella ha emanato un’ordinanza per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica “Vuelta by Night”, in programma il 23 agosto 2025 nel rione Piazzo.
Secondo quanto previsto, dalle 18:00 del 23 agosto alle 3:00 del 24 agosto 2025 sarà sospesa la circolazione nelle aree interessate, con accesso consentito solo ai veicoli dei residenti e ai mezzi di soccorso. In particolare:
Piazza Cisterna: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8:00 del 22 agosto fino alle 24:00 del 24 agosto.
Stalli per invalidi lato sud di Piazza Cisterna, all’intersezione con Corso del Piazzo: stesso periodo di divieto.
La sospensione della circolazione sarà segnalata anche in Corso del Piazzo e Via Avogadro.