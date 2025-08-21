In memoria di Piero Acquadro: generosità che aiuta FOTO

Chi affronta un percorso di sofferenza, spesso sente il desiderio di fare qualcosa per chi si trova a vivere la stessa esperienza, trasformando quel momento di dolore in qualcosa di utile e positivo per il prossimo. È ciò che hanno scelto di fare i famigliari di Piero Acquadro, a seguito del suo percorso di malattia. Nelle scorse settimane, infatti, è stata consegnata alla Struttura Complessa Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Biella, diretta dal Dott. Guido Perlo, una poltrona letto in suo ricordo.

Ilaria Acquadro, figlia del sig. Piero, ringraziando, ha spiegato come il gesto di generosità sia stato ispirato da una precedente donazione da parte di un’altra famiglia: “Un grazie di cuore a tutto il personale del reparto diretto dal Dott. Guido Perlo, ed in particolare al dott. Luca Grillenzoni, che in collaborazione con il reparto di Cure Palliative, hanno prestato amorevoli cure a mio padre Piero e sostegno a noi famigliari” – ha così proseguito la figlia –

“A mio papà era stato destinato il letto n. 23, frutto di una donazione, come riportava la targhetta “in memoria di…”. Con la morte di Piero abbiamo raccolto dei fondi che con piacere abbiamo destinato in sua memoria”. I gesti di generosità in Ospedale non di rado sono, infatti, fonte di ispirazione per nuovi progetti a beneficio di altri pazienti e dei loro famigliari, tracciando così una linea invisibile di “bene” che contribuisce a migliorare l’offerta di servizi e assistenza. La decisione da parte dei parenti del sig. Piero Acquadro di donare una poltrona letto è stata poi oggetto di confronto e condivisione con il Responsabile infermieristico del Dipartimento di Medicina e Urgenza, Fabio Bertoncini, al fine di migliorare il comfort notturno di chi assiste i propri cari.

La poltrona letto è stata consegnata nelle scorse settimane alla presenza dei famigliari del signor Piero, di Andrea Rognoni, Direttore del Dipartimento di Medicina e Urgenza, Guido Perlo, Direttore della Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione, Luca Grillenzoni, Responsabile della Struttura Semplice Medicina d'Urgenza, Fabio Bertoncini, Irene Corniati, Coordinatore infermieristico del reparto di Medicina d’Urgenza, e Giulia Buratti, Referente Comfort Assistenziale e Servizi Esternalizzati della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie.

Ha così dichiarato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò: “La Direzione Generale ringrazia pubblicamente la famiglia Acquadro per la sensibilità e la vicinanza dimostrata con questo gesto di generosità che rientra tra i progetti a sostegno dell’umanizzazione delle cure, contribuendo a migliorare il comfort anche delle persone che trascorrono la notte accanto ad un proprio caro ricoverato in un reparto di particolare delicatezza e complessità come la Medicina d’Urgenza”.