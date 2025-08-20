Tajani “Inaccettabili nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania”

ROMA (ITALPRESS) - "Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l'Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione. La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati, obiettivo per il quale il Governo italiano sta continuando a lavorare con convinzione e il massimo impegno". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
