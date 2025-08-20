Vigliano: “Passeggiate di Fine Estate” tra colline, canali e mulini

Il Comune di Vigliano Biellese, nell’ambito del progetto “Attivamente Senior” e con il contributo della Regione Piemonte, propone due uscite gratuite per salutare la stagione estiva e riscoprire il territorio a passo lento.

La prima escursione è in programma domenica 14 settembre 2025: ritrovo alle 9.00 e partenza alle 9.30 dalla Biblioteca Comunale (via Largo Stazione 1). Il percorso si snoderà tra le colline viglianesi, con un’andatura tranquilla per condividere il passaggio dall’energia estiva ai colori d’autunno. Rientro previsto tra le 12.30 e le 13.00, con piccolo rinfresco gratuito.

La seconda uscita si terrà domenica 28 settembre 2025: ritrovo alle 14.00, partenza alle 14.30 dallo stesso punto. Tema del giorno, “Percorso Canali e Mulini – Vigliano e le sue acque”: un cammino dedicato ai suoni dell’acqua e alla nostra antica relazione con questo elemento. Rientro tra le 18.00 e le 18.30, con ristoro gratuito.

Entrambe le passeggiate saranno guidate da Pietro Ostano, guida escursionistica ambientale. Consigliato abbigliamento comodo/sportivo e scarpe da trekking o sportive. L’iniziativa è totalmente gratuita ma con posti limitati per ragioni organizzative: prenotazione obbligatoria al 340 2551225 (si può inviare anche un messaggio WhatsApp indicando nome e cognome; si verrà richiamati).