Nuovo impianto tessile pilota a Cavaglià, i dubbi del Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

è di questi giorni la notizia che A2A ha depositato in Provincia un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili non pericolosi di natura urbana (indumenti usati) e speciali (scarti dell'industria tessile), provenienti dalla filiera del pre e post consumo, con capacità di trattamento di 1.500 t/a (circa 5 t/g), che sarà ubicato all'interno di un edificio esistente in Località Gerbido, in Comune di Cavaglià, in Provincia di Biella (superficie pari a 2.800 mq)

Le necessità regionali sono di circa 10.500 t/a (dati 2018) e dunque l’impianto proposto è un impianto pilota, non è ancora l’HUB del tessile (recycling hub) prefigurato nella pianificazione nazionale per il Nord Italia.

L’impianto sarà infatti in grado di soddisfare una quantità inferiore degli scarti tessili provinciali, stimati complessivamente in 2.055 t/a.

Dal processo si otterrà un prodotto, non più rifiuto, denominato End of Waste (EoW), costituito da diversi materiali tessili, suddivisi per tipologia (15 sono le tipologie di materiale recuperato), colore, forma, che potranno essere rimessi in commercio (industria tessile e/o cicli di consumo). Saranno svolte, le seguenti operazioni:

R13 (“messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12”), per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso;

R3 (‘’riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche”), per l’attività di trattamento, che comprende l’insieme di operazioni automatizzate che sono finalizzate a selezionare abiti da destinare al riutilizzo diretto, oppure fibre selezionate da destinare al riciclo nell’industria tessile; tale attività comporta la trasformazione dello status del tessuto da rifiuto a “end of waste” (EoW).

Gli scarti di processo sono stimati in 225 t/a. Vista la potenzialità dell’impianto, inferiore a 10 t/g il progetto non dovrebbe essere sottoposto alla procedura di Verifica di VIA o di VIA ma alla sola procedura ex art.lo 208 del D.Lgs. 152/06 (autorizzazione impianti trattamento rifiuti).

Il Circolo Tavo Burat – Pro Natura ritiene che l’implementazione dell’economia circolare, anche per quanto concerne gli scarti del settore tessile, debba essere accompagnata da politiche che disincentivano il “fast fashion” e non deve incrementare, con i propri scarti (15% sui rifiuti in ingresso), il ricorso alla termovalorizzazione. L’ubicazione di questo impianto pilota e dell’eventuale “recycling hub” per il Nord Italia in Cavaglià può essere considerato ed accolto al solo patto che:

- siano già valutati, nell’ambito di una Valutazione Ambientale Strategica, gli impatti ambientali singoli e cumulativi che potranno di massima determinarsi con la realizzazione di un HUB tessile di maggiore capacità di trattamento, di cui questo impianto è solo l’impianto pilota.

- non sia autorizzato alcun termovalorizzatore nell’area (il “doppio gravame”, in aggiunta all’impiantistica circolare già presente)

- sia contestualmente definita, con la redazione del PRUIS n° 8, la riqualificazione della Valledora, così come previsto dal vigente PTP.