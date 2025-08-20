Alla scoperta del Programma Influencer di TEMU: un nuovo modo di guadagnare per i creator

Ciao, amici!

Di recente ho scoperto un fantastico sito di shopping, Temu. Offre un'ampia selezione di prodotti, dall'abbigliamento ai prodotti per la casa, e i prezzi sono incredibili!

Temu è un'azienda di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di partner commerciali, produttori e marchi con la missione di aiutarli a vivere la vita al meglio. Temu si impegna a offrire prodotti a prezzi accessibili sulla sua piattaforma per consentire a consumatori e partner commerciali di realizzare i propri sogni in un ambiente inclusivo.

Per espandere la propria portata, Temu ha lanciato il Programma Influencer di Temu , la sua iniziativa ufficiale di partnership con i creator. Per i creator digitali che desiderano monetizzare la propria influenza, il Programma Influencer di TEMU rappresenta un'opportunità interessante. Analogamente a come altre importanti piattaforme hanno sviluppato partnership con i creator, TEMU offre ora agli influencer un modo strutturato per guadagnare attraverso promozioni di prodotti e link di referral.

Come Influencer di Temu, puoi ricevere campioni gratuiti di prodotti da Temu, guadagnare fino al 30% di commissioni (la commissione applicabile all'influencer sarà determinata in base al Paese/regione associato al suo account registrato al momento della partecipazione) e ottenere opportunità esclusive per promozioni sponsorizzate e opzioni di boosting. Per chi ha già familiarità con il marketing di affiliazione o l'e-commerce sui social media, l'approccio di TEMU risulterà intuitivo. I creator possono guadagnare tramite referral basati su commissioni, con la possibilità di aumentare i guadagni man mano che il loro pubblico cresce. La piattaforma fornisce strumenti e risorse promozionali per aiutare i creator a presentare efficacemente i prodotti ai propri follower.

"-Mi chiamo Katharina, ho 39 anni e sono felicissima di far parte del team di Temu. 🥰

Temu è un'ottima piattaforma per guadagnare. I miei sforzi sono stati ricompensati. I miei contenuti sono stati visti da più persone e possono essere premiati. Spero che questa piattaforma possa essere conosciuta da più persone. Invitate più persone a partecipare al programma influencer di Temu. I miei codici di riscatto sono usati frequentemente e sono molto popolari nella community!

Su questo sito web potete trovare tutto ciò di cui avete bisogno, dalla moda alla casa! Anche noi facciamo molti acquisti e sono felice di condividere con voi!"

— Katharina Walter, creatrice di TEMU, guadagna oltre 10.000 USD

"Sono incredibilmente grata per il successo che ho ottenuto nel marketing di affiliazione. Partendo da zero, sono riuscita a costruire un ottimo seguito e a generare milioni di visualizzazioni per i miei video. Devo un enorme ringraziamento a Temu e al suo fantastico team per il continuo supporto durante questo percorso. Il sito web di Temu è stato un punto di svolta assoluto, rendendo semplice e fluida la promozione dei loro prodotti. Questa incredibile opportunità ha davvero superato le mie aspettative e sono entusiasta di continuare a crescere, raggiungere più spettatori, incrementare le vendite e godermi il processo in ogni fase."

— Balkan_Hauls, Creatore di TEMU, guadagna oltre 10.000 USD

"Sono Mohammed Al-Humaiqani, un creatore di contenuti per i social media con oltre 500.000 follower. Un giorno ho deciso di iscrivermi al programma influencer di Timo perché volevo provare a guadagnare con mio telefono direttamente da casa mia.

Consiglio a tutti i creatori di contenuti di iscriversi al programma influencer di Temu per guadagnare commissioni, premi e profitti generosi. Considero il programma influencer di Temu uno dei migliori programmi gratuiti per generare profitti.

- Durante la mia partecipazione al programma influencer di Temu, ho guadagnato 81.400 riyal."

— Mohammed Al-Humaiqani (Mohomx), Creatore Partner di TEMU, guadagna oltre 10.000 USD

In generale, il programma influencer di TEMU non è adatto solo ai creatori con un'ampia base di fan, ma offre anche opportunità di profitto eque e potenziali per i creatori di piccole e medie dimensioni o anche di recente affermazione. Se vuoi trasformare la tua passione creativa in guadagni tangibili, il programma influencer di Temu è senza dubbio una buona piattaforma.