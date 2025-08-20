Rosazza: la tradizionale Processione Silenziosa in memoria dei defunti FOTO

Lunedì 18 agosto, a Rosazza, si è svolta come di consueto la Processione Silenziosa in ricordo dei defunti, un momento di grande partecipazione e raccoglimento per la comunità locale.

La serata è iniziata nella chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Giorgio con la recita del Santo Rosario alle ore 20, a cui hanno preso parte numerosi fedeli del paese. Successivamente, i partecipanti hanno seguito in silenzio il percorso che ha condotto fino al cimitero, tra preghiere e momenti di riflessione personale.

Questa tradizione rappresenta un’occasione importante per la comunità di Rosazza per onorare i propri defunti, rafforzare il senso di vicinanza tra i cittadini e riscoprire il valore della memoria e della preghiera condivisa.