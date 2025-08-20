A Oropa si celebra la Santa Messa nell'eremo di San Bartolomeo

Domenica 24 agosto, nel giorno di San Bartolomeo, in valle Oropa si celebra la S. Messa nell’eremo dedicato al Santo. La funzione sarà all’aperto alle ore 11.

L’eremo, citato per la prima volta come Ecclesia Sancti Bartholomei nei documenti più antichi del 1207 che parlano di Oropa, è situato lungo il sentiero che i pellegrini percorrevano da Biella per raggiungere il Santuario. Gli affreschi che impreziosivano l’antico priorato, risalenti al XIV – XV secolo, sono ora conservati nel presbiterio della Basilica Antica di Oropa.

Per raggiungere l’Alpe di San Bartolomeo: tra l’ex hotel Miravalle e la Cappella di San Luca saranno presenti le indicazioni per la strada sterrata (salendo verso Oropa sulla destra) che porta all’Alpe. La strada è percorribile a piedi.

Oppure, basta lasciare l’auto nei pressi dell’ex hotel Miravalle in località La Vecchia. Da qui, si scende a piedi sulla strada asfaltata oltrepassando la sbarra; dopo qualche decina di metri si imbocca sulla sinistra il sentiero che in circa venti minuti porta all’eremo.