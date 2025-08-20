Bonus TPL Regione Piemonte, come farne richiesta

Atap informa che dal 5 Agosto 2025, è nuovamente possibile richiedere il bonus TPL Regione Piemonte del valore di € 150,00, da parte dei possessori di veicoli Diesel euro 3, 4, 5 e 6, residenti nella regione Piemonte, per l’acquisto di abbonamenti annuali urbani ed extraurbani o annuali studenti extraurbani, tramite il sito www.regione.piemonte.it/bonustrasporti.
Chi è munito di tessera BIP, dopo essersi registrato alla piattaforma regionale presente al sopra indicato link ed aver scaricato il codice sconto, potrà utilizzarlo, a partire dal 7 Agosto 2025, per l’acquisto dei suindicati abbonamenti, con le seguenti modalità:
- per gli annuali ordinari urbani ed extraurbani e annuali studenti extraurbani, in modalità on-line sul nostro sito atapspa.it, nella sezione ACQUISTO TESSERE BIP E ABBONAMENTI ON-LINE; tale soluzione è raccomandabile per garantire un notevole risparmio di tempo, evitando le probabili code e affollamenti presso il nostro sportello di Biella S.Paolo.
- per gli annuali agevolati del servizio urbano di Vercelli, inviando una mail con la richiesta dell’abbonamento, ed allegando il bonus scaricato dal sito regionale, all’indirizzo mail biglietteria@atapspa.it; A.T.A.P. provvederà all’emissione dell’abbonamento con contestuale invio della ricevuta a mezzo mail. L’abbonamento si attiverà direttamente a bordo autobus al momento della prima validazione.
Il codice sconto rilasciato potrà essere utilizzato dal secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta; tale tempo è necessario per il trasferimento dei codici sconto dalla piattaforma regionale.
Resta comunque possibile fruire del bonus anche presso la nostra biglietteria di Biella S.Paolo (all’interno dell’atrio della stazione ferroviaria), nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì dalle 7.15 alle 18.45
sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 18.15
Per chi avesse già acquistato l’abbonamento annuale e volesse fruire del bonus, dovrà farne richiesta direttamente sul portale “Sistema Piemonte” al sito www.regione.piemonte.it/bonustrasporti.
