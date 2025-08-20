 / CULTURA E SPETTACOLI

20 agosto 2025, 08:20

Luca Stecchi Presidente del Premio Internazionale di Poesia della Città di Varallo

Il 28 settembre al Teatro Civico, l’evento culturale dell’anno con la presidenza di Luca Stecchi

Varallo Sesia si prepara a diventare, ancora una volta, capitale della poesia. Domenica 28 settembre 2025, alle ore 10:30, il Teatro Civico ospiterà la cerimonia del Premio Internazionale di Poesia “Città di Varallo”, giunto alla sua tredicesima edizione e destinato a essere ricordato come l’edizione del millennio.

Alla guida dell’evento ci sarà nuovamente Luca Stecchi, autore e poeta biellese, figura di riferimento nel panorama culturale nazionale. Stecchi vanta una lunga carriera come presidente e giurato di premi letterari, ed è conosciuto per le sue opere poetiche, i progetti artistici e le collaborazioni con personalità di spicco del mondo della musica, della cultura e dell’arte.

Chi è Luca Stecchi

Nato a Biella, Stecchi ha iniziato a scrivere in giovane età, sviluppando uno stile poetico riconoscibile per la capacità di fondere lirismo e introspezione. Autore di diverse raccolte di poesia e testi letterari, ha esordito nel 2015 conquistando subito il favore della critica. Negli anni ha curato antologie, collaborato a progetti musicali come paroliere e ha organizzato eventi culturali che hanno unito letteratura, arti visive e musica dal vivo. 

La sua presidenza del Premio “Città di Varallo” è ormai un marchio di qualità: sotto la sua direzione, la manifestazione ha consolidato la propria reputazione a livello internazionale, diventando un appuntamento imprescindibile per poeti affermati e nuove voci.

Le sezioni in gara

Il concorso si articola in più categorie:

Poesia a tema libero in lingua italiana – fino a due componimenti.

Poesia dialettale – con traduzione in italiano.

Libro di poesia edito o digitale – nelle varianti cartacea o ebook.

Sezione Giovani – “Il Millennio di Varallo” – dedicata agli autori emergenti, chiamati a interpretare in versi la storia millenaria della città.

L’edizione speciale del Millennio

Il tema scelto per il 2025, Il Millennio di Varallo, punta a legare la poesia alla memoria storica e al futuro della città, invitando i giovani autori a fondere creatività e radici culturali. Un’occasione per raccontare Varallo come crocevia di storia, arte e tradizione.

Un evento di prestigio

Il Premio, promosso dal Comune di Varallo con l’organizzazione di OTMA2 Edizioni, ha visto negli anni la partecipazione di centinaia di autori e la presenza di figure di spicco nel panorama letterario. 

La presentazione della cerimonia sarà affidata a Elisabetta Viviani showgirl e cantante della scena nazionale, in un clima che unisce competizione e celebrazione della parola poetica.

La premiazione avrà luogo presso il Teatro civico di Varallo sito in Piazza Vittorio Emanuele II, 19,Varallo Sesia

c.s., s.zo.

