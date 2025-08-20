 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 20 agosto 2025, 16:22

Vercelli, soccorso a persona in via Siracusa

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Dopo 13 di oggi 20/08/25 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme ad una con l' autoscala sono intervenuti in via Siracusa per un soccorso a persona.

Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco si sono subito adoperati per accedere ad un appartamento al 4° piano ma non riuscendo hanno scelto di utilizzare l'autoscala entrando da una delle finestre.

Entrando nell' abitazione hanno immediatamente aperto la porta di ingresso e collaborato insieme ai sanitari nel prestare il primo soccorso ad un uomo riverso a terra.

Presente sul posto anche agenti della Polizia.

c.s.vvf vc, s.zo.

