Vercelli, soccorso a persona in via Siracusa

Dopo 13 di oggi 20/08/25 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme ad una con l' autoscala sono intervenuti in via Siracusa per un soccorso a persona.
Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco si sono subito adoperati per accedere ad un appartamento al 4° piano ma non riuscendo hanno scelto di utilizzare l'autoscala entrando da una delle finestre.
Entrando nell' abitazione hanno immediatamente aperto la porta di ingresso e collaborato insieme ai sanitari nel prestare il primo soccorso ad un uomo riverso a terra.
Presente sul posto anche agenti della Polizia.