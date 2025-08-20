Dal Nord/Ovest, maltempo causa problemi nel comune di Moncrivello, intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

Nel pomeriggio di ieri 19/08/25 intorno alle 18:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta sulla SP 45 e in via Fossale nel comune di Moncrivello per problemi causati dal maltempo, alberi pericolanti lungo la sede stradale ed altri che cadendo hanno divelto un tetto, più altri tetti con tegole pericolanti.

L' intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del tetto e delle tegole prima di causare qualche ferito.