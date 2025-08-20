Lite tra due uomini, uno finisce al Pronto Soccorso

Nella giornata di ieri martedì 19 agosto i Carabinieri sono intervenuti a Cossato, su richiesta di una 24enne che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una lite tra il proprio fidanzato e un altro uomo. Secondo quanto riportato ai militari, il fidanzato, un 55enne, lamentava un dolore alla spalla ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.

La lite ha visto coinvolte due persone già conosciute dalle forze dell’ordine, ma l’altro uomo si era allontanato prima dell’arrivo delle autorità. Si tratta di reati punibili a querela di parte.