Caduta in moto a Graglia: 17enne ferito

Ieri pomeriggio, martedì 19 agosto, un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della sua Fantic 125 in via Castaldetti, all’altezza dell’incrocio con Muzzano a Graglia. Il giovane, residente fuori regione, è andato a sbattere contro un muretto di cemento armato, riportando ferite.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri. Sul posto è intervenuto poi il padre, un uomo di 61 anni, mentre il ragazzo veniva trasportato al pronto soccorso di Biella per le cure necessarie. Non si registrano danni a terzi o a cose, si è trattato di un incidente autonomo. Il padre ha successivamente provveduto al recupero del motociclo.