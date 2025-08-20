Nuove modifiche sugli orari della linea 350: S. Eurosia – Pralungo – Biella – Pollone – Sordevolo

L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha disposto alcune modifiche agli orari e alle frequenze della linea 350, che collega S. Eurosia, Pralungo, Biella, Pollone e Sordevolo. Le novità entreranno in vigore a partire da lunedì 25 agosto 2025.
Modifiche agli orari e alle corse principali
Corsa n. 005: da lunedì a sabato diventa non scolastica, con partenza anticipata da Sordevolo Verdobbio bivio San Grato alle ore 7:51 e arrivo a Biella S. Paolo, piazza Stazione, alle ore 8:24.
Corsa n. 013: da lunedì a sabato anticipo partenza da Sordevolo Verdobbio bivio San Grato alle ore 13:00, arrivo a Pralungo S. Eurosia piazzale chiesa alle ore 14:08.
Corsa n. 017: non scolastica da lunedì a sabato, partenza anticipata alle ore 15:15 da Sordevolo Verdobbio bivio San Grato e arrivo a Biella S. Paolo alle ore 15:47.
Corsa n. 019: da lunedì a sabato posticipo partenza da Biella S. Paolo alle ore 16:18 e arrivo a Pralungo S. Eurosia alle ore 16:47.
Modifiche di frequenza
Corsa n. 305: diventa scolastica solo il sabato, con partenza da Sordevolo Verdobbio bivio San Grato alle ore 8:10 e arrivo a Biella S. Paolo alle ore 8:43.
Nuove corse istituite
Corsa n. 905: scolastica da lunedì a venerdì, partenza da Sordevolo Verdobbio bivio San Grato alle ore 7:59 e arrivo a Biella S. Paolo alle ore 8:32.
Gli utenti della linea 350 sono invitati a prendere nota dei nuovi orari e delle modifiche di frequenza per organizzare al meglio i propri spostamenti.