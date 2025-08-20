"Vuelta by Night" a Biella: festa, musica e sapori per la tappa 2025

In occasione della storica partenza italiana della Vuelta 2025, con la prima tappa che prenderà il via da Venaria e approderà a Novara attraversando Biella e il Biellese, la città si prepara a vivere anche una serata speciale.

Sabato 23 agosto 2025, a partire dalle ore 21:00 fino alle 02:00, Piazza Cisterna al Piazzo diventerà il cuore pulsante della festa con l’evento collaterale “Vuelta by Night”, un appuntamento che unisce musica, gusto e convivialità per accogliere al meglio l’arrivo della grande corsa spagnola.



La serata, curata da "La Fonderia Musicale", si aprirà con due concerti di musica dal vivo, per poi trasformarsi in una grande festa grazie al dj set che farà intratterrà il pubblico.

L’iniziativa vuole valorizzare il borgo storico del Piazzo, creando un’occasione di incontro, socialità e vitalità per il territorio, sul modello della “Folle Notte” che a marzo aveva registrato uno straordinario successo di pubblico.



Non mancherà anche un’esperienza enogastronomica unica: sarà infatti proposto il menù spagnolo ideato dalla Regione Piemonte, co-organizzatrice con gli organizzatori della Vuelta di queste prime tappe italiane, rivisitato con prodotti tipici di Biella e del Biellese per esaltare le eccellenze locali e farle conoscere a un pubblico internazionale come quello della Vuelta.



“Vuelta by Night” si inserisce in un calendario estivo ricco di grandi appuntamenti che sta animando la città, dal Reload Festival, alle Bolle di Malto, fino appunto all’attesissimo passaggio della Vuelta, confermando Biella come polo attrattivo di eventi sia locali che nazionali ed internazionali.



Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito dalla piazza della Funicolare al Piazzo, operativo fino alle 2:30 di notte, per garantire a tutti la possibilità di vivere la festa in sicurezza e comodità.



“Vuelta by Night - dice il Sindaco della Città Marzio Olivero- rappresenta un’altra importante vetrina per la nostra città in questo 2025, che si inserisce in un calendario particolarmente ricco di appuntamenti nelle settimane estive. L’arrivo della Vuelta in Italia, con il suo passaggio da Biella, sarà trasmesso in diretta televisiva in decine e decine di paesi nel mondo, portando l’immagine della nostra città sotto i riflettori internazionali. Ringraziamo la Regione Piemonte ed in particolare il Presidente Cirio e la Vicepresidente Chiorino, per averci coinvolto in questa prima tappa così prestigiosa e Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo, per aver portato anche un traguardo volante nel Biellese.”

“Abbiamo voluto - aggiungono gli assessori Maiolatesi (Eventi/Manifestazioni) e Moscarola (Sport) - accogliere questa occasione ideando un evento collaterale capace di animare il Piazzo e di offrire una serata danzante e festosa alla nostra comunità, confermando Biella come città viva, ospitale e protagonista.”



