Regione Piemonte, entro fine mese il nuovo commissario dell’OIRM

L’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, annuncia che entro fine mese sarà nominato il nuovo commissario dell’AO OIRM – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per garantire la continuità del percorso di integrazione e scorporo OIRM–Sant’Anna nei tempi minimi previsti dalla legge.

Intanto Giovanni Messori Iori, che ha guidato l’azienda fino ad oggi, dal 1° settembre assumerà l’incarico di direttore di struttura complessa all’Asl TO5, vinto tramite concorso.

«È stata un’esperienza unica per la competenza e l’empatia riscontrate al Regina Margherita», ha dichiarato Messori Iori. «La fase che si apre richiede una guida a prevalente profilo amministrativo e legale, per chiudere rapidamente e con successo il progetto. Passo quindi la staffetta e prenderò servizio in Asl TO5, restando disponibile a supportare gli sviluppi dello scorporo».

Riboldi ringrazia il commissario uscente «per professionalità e impegno» e guarda ai prossimi passaggi: «La nuova azienda comprenderà anche il Presidio Sant’Anna, verso la nascita di un polo materno-infantile di eccellenza e, in prospettiva, di un IRCCS OIRM–Sant’Anna di riferimento nazionale. Le sfide proseguiranno con il nuovo commissario, con il supporto del suo predecessore».