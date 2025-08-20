 / Benessere e Salute

Regione Piemonte, entro fine mese il nuovo commissario dell’OIRM

L’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, annuncia che entro fine mese sarà nominato il nuovo commissario dell’AO OIRM – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per garantire la continuità del percorso di integrazione e scorporo OIRM–Sant’Anna nei tempi minimi previsti dalla legge.

Intanto Giovanni Messori Iori, che ha guidato l’azienda fino ad oggi, dal 1° settembre assumerà l’incarico di direttore di struttura complessa all’Asl TO5, vinto tramite concorso.

«È stata un’esperienza unica per la competenza e l’empatia riscontrate al Regina Margherita», ha dichiarato Messori Iori. «La fase che si apre richiede una guida a prevalente profilo amministrativo e legale, per chiudere rapidamente e con successo il progetto. Passo quindi la staffetta e prenderò servizio in Asl TO5, restando disponibile a supportare gli sviluppi dello scorporo».

Riboldi ringrazia il commissario uscente «per professionalità e impegno» e guarda ai prossimi passaggi: «La nuova azienda comprenderà anche il Presidio Sant’Anna, verso la nascita di un polo materno-infantile di eccellenza e, in prospettiva, di un IRCCS OIRM–Sant’Anna di riferimento nazionale. Le sfide proseguiranno con il nuovo commissario, con il supporto del suo predecessore».

C.S. Regione Piemonte, G. Ch.

Le prime dalle rubriche

